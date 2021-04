Spezia-Inter, un precedente in campionato di 96 anni fa

La Spezia - Il fratello maggiore, Aldo, è stata una personalità conosciuta di Deiva Marina dove ha vissuto buona parte della propria vita. Il mediano dei cinque fratelli Cevenini, Luigi, è invece il calciatore che l'8 febbraio 1925 decise il primo e unico Spezia-Inter di campionato. Era l'ultimo anno della Prima Divisione Nazionale e quell'anno i nerazzurri furono messi nel girone dello Spezia, che fino ad allora aveva incrociato Milan e US Milanese del capoluogo lombardo. In campo per gli aquilotti Bartolozzi, Caiti, Tognotti III, Pagni, Venzano, Meoni, Pagano; Gallotti, Rossetti II, Ghidoni e Cometto.