Spezia Calcio, la sua favola, la sua serie A e il suo scudetto del 1944 su Sportitalia

La Spezia - Martedi 25 Maggio alle 21 in prima serata su Sportitalia,, visibile sul canale nazionale 60 dtt, è in onda uno speciale televisivo da 1 h sulla storia dello Spezia Calcio, la sua favola, la sua serie A e il suo scudetto del 1944. In diretta dagli studi di Milano di Sportitalia, si parlerà della squadra spezzina, l’unica squadra che nei suoi 115 anni di vita, ha vinto uno scudetto senza mai giocare in serie A, del suo anno d’oro 2020/21 e favolosa stagione sportiva terminata con la conquista e permanenza in Serie A. In studio a parlare di questa storia, con la giornalista Elisa Donatini, ci saranno Fulvio Collovati, opinionista Tv, ex calciatore Milan, Inter e Genoa e Campione del Mondo 1982, Stefano Mei, ex campione europeo di Atletica Leggera e Presidente della Fidal, Floriano Omoboni, produttore televisivo e Paolo Paganini, giornalista Rai Sport. Collegati dalla Spezia, l’allenatore Vincenzo Italiano, la giovane speranza azzurra Giulio Maggiore e la testimonianza della famiglia Platek, nuova proprietaria del club.