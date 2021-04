Spezia, Benevento e Cagliari: chi fa il colpaccio, mette la freccia

La Spezia - Tre impegni complicati e il Torino che spera di beffare le altre. Spezia, Benevento e Cagliari affrontano rispettivamente Verona, Milan e Napoli in trasferta nella giornata che inizia proprio dal Bentegodi sabato alle 15. Giornata sulla carta complicata per quelle più a ridosso della lotta per evitare il terzultimo posto. Tutte tranne il Torino, che invece ospita lunedì un Parma che ormai attende solo la matematica per digerire la retrocessione in serie B. Inutile dire che chi, tra Spezia, Benevento e Cagliari, dovesse riuscire a muovere la classifica, potrebbe trovarsi un tesoretto forse decisivo nelle ultimissime giornate.