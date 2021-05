Spazio a chi ha giocato meno, ma senza esagerare

La Spezia - Di chiudere con una sconfitta contro la Roma ci può anche stare. Di aiutare i giallorossi nel compito, non ne ha voglia nessuno. Di certo non Vincenzo Italiano, che questo pomeriggio è orientato ad offrire spazio ad alcuni elementi che hanno giocato di meno, ma senza per questo abdicare dall'idea di schierare una formazione competitiva. I maggiori indicati di trovare una maglia da titolare sono Capradossi e Juan Ramos.

Per il romano l'esordio stagionale dopo l'infortunio al ginocchio, mentre l'uruguaiano è sceso in campo 5 volte (tre da titolare) prima di finire un po' sacrificato a causa dell'esplosione di Bastoni. In porta forse ci sarà una chance per Rafael, che potrebbe appendere i guantoni al chiodo con questa partita. In difesa anche Vignali e Terzi sembrano dover andare verso un posto da titolare.

A centrocampo non ci sarà Acampora, uno che oggi sarebbe stato con tutta probabilità nell'undici delle 20.45. Ricci dovrebbe andare in regia, con Estevez e Pobega ai suoi lati. Possibile spazio a partita in corso per Agoume e il giovane primavera Pietra. Nzola fa il centravanti, con Agudelo e Gyasi esterni.



Qui Roma. Tante assenze per Fonseca, ma la rosa rimane di primo piano. Non è quindi difficile mettere in campo un undici da primissime posizioni per la Roma. In porta ancora Fuzato, con linea a quattro composta da Karsdorp, Mancini, Kumbulla e Bruno Peres di fronte a lui. In mediana ecco Cristante, tornato nel suo ruolo originale, e Darboe. Dietro a Dzeko una fila di velocisti e fantasisti: El Shaarawy, Pedro e Mkahitaryan.