Sorpresa: lo Spezia sa anche aspettare l'avversario se serve

La Spezia - La pazienza è diventata una virtù anche dalle parti dello stadio Picco. Per la prima volta in circa due stagioni, lo Spezia non mette in piedi un pressing forsennato e alla fine strappa un punto alla squadra che è ampiamente la più forte in Italia nel 2021. Lo testimoniano le statistiche, che dipingono una pressione molto relativa sui portatori di palla dell'Inter ieri sera. Il valore di PPDA, ovvero il rapporto tra il numero di passaggi effettuati dagli ospiti prima di subire un tackle o un fallo, è risultato pari a 43,30. E' il valore più alto di tutta la stagione in serie A.

Per rendersi conto dell'anomalia, basti pensare che nella top 20 del campionato corrente, registrata da Calcio Datato, lo Spezia appare solo un'altra volta. La partita è Spezia-Sassuolo: l'esordio assoluto in serie A. Da allora in poi, l'interpretazione aquilotta è sempre stata di un pressing forsennato accompagnato da una certa tendenza al fallo (e al cartellino). Il dato di ieri sera si accompagna all'evidenza che le azioni più pericolose dell'Inter nel secondo tempo sono state un gentile cadeau di Ismajli. Una nuova interpretazione dello stare in campo insomma, che ha portato i suoi frutti.