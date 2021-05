Soddisfazioni e medaglie per la Dreaming Gymnastics

La Spezia - Stagione agonistica soddisfacente per la giovane ASD spezzina Dreaming Gymnastics che l’11 maggio ha compiuto sei anni. Nonostante le mille difficoltà riscontrate dopo il lockdown, la Dreaming è riuscita a partecipare ai Campionati Regionali Federali portando a casa numerose medaglie.

Per quanto riguarda le competizioni individuali, nella seconda prova Silver LA, LB ed LC sono stati ottenuti i seguenti risultati:

nella categoria LA tra le allieve 3 abbiamo una medaglia di bronzo per Margherita Bertonati; nella stessa categoria tra le allieve 4, Marina Ciavolino sfiora per pochissimo il podio piazzandosi quarta classificata. Nella categoria LB allieve 4 Matilde Spinetti resta molto vicina alla zona podio classificandosi quinta, mentre la compagna Ginevra Agrusa , tra le Junior 1 , sale sul terzo gradino.

Nella categoria LC vediamo Miriam Mariani seconda classificata tra le allieve 3, Aurora Uccello prima classificata tra le allieve 4 e Asia Alighieri tra le Junior 2 si piazza sesta.

Per quanto riguarda invece una delle più alte categorie del silver (LD), la Dreaming ha visto scendere in pedana 5 atlete di cui 3 sono salite sul podio e una l’ha sfiorato per pochissimi decimi.

Nello specifico: tra le allieve 3, Sophie Ricchetti, grazie anche alle sue doti e la sua simpatia, conquista la medaglia d’oro sia alla prima che alla seconda prova, e si aggiudica il titolo di Campionessa Regionale; tra le allieve 4 vediamo Sofia Di Novi (rientrata in palestra da uno stop forzato poco prima della gara) ottava classificata; tra le junior 2 Sofia Pieroni si piazza seconda classificata con grande grinta e determinazione; mentre tra le Junior 3 vediamo le talentuose Gaia Santangiolo e Giulia Cioli rispettivamente terza e quarta classificata contro un totale di 13 ginnaste, consapevoli entrambe del fatto che se non ci fosse stata quella perdita d’attrezzo da mezzo punto, sarebbero arrivate sui primi due gradini del podio.



"Per dare nuovi stimoli alle atlete, visto il periodo complesso che i giovani stanno attraversando - spiegano dalla Dreaming -, nonostante la difficoltà ad avere spazi necessari ed adeguati, abbiamo deciso di prender parte per la prima volta al campionato di squadra Silver di Serie D". In tale competizione, nella categoria LB Open la squadra composta da Ginevra Agrusa, Matilde Spinetti , Miriam Mariani , Aurora Uccello, Sofia Di Novi e Sophie Ricchetti, ha ottenuto la coppa salendo sul terzo gradino del podio grazie ad un collettivo a corpo libero e ad una coppia cerchi eseguiti senza grandi errori, nonostante la poca esperienza nel lavoro collettivo.

Nella categoria LA Open sono scese in pedana due squadre (squadra 1 composta da Noemi Ferrari, Nadeja Bocharova, Margherita Bertonati, Marina Ciavolino, Denise Bozzoli e Giada Aiello squadra 2 composta da Britany Santana Leon, Miriam Daniele, Ilaria Adamo, Virginia Pesce) che hanno nettamente migliorato l’esecuzione dei loro esercizi collettivi a corpo libero e successione palla/fune , nella seconda prova.

Le stesse ginnaste hanno preso parte ai Campionati Individuali Asi (Confsport) portandosi a casa numerosissime medaglie d’oro, d’argento e di bronzo strappando così il pass per la fase Nazionale che si terrà nella prima metà di Giugno a Macerata.

Hanno preso parte alle competizioni Confsport anche le ginnaste Sofia Lorusso, Silvia Granella e Alessia Donatelli. Quest’ultima, nonostante la giovane età, ha eseguito un'esecuzione al corpo libero pulita che l’ha portata dritta verso il primo gradino del podio contro una ventina di atlete. Tutto questo grazie anche ad un ottimo lavoro di squadra dello staff composto da Alice Poli, Darya Bocharova, Luisa Orlandi, Martina Muracchioli e dalla responsabile tecnica Samantha Marchi.

I prossimi appuntamenti agonistici saranno i Campionati di Insieme Silver, i Nazionali Confsport e i Nazionali Silver FGI di fine Giugno a Rimini.

In fase di organizzazione anche il Campus Sporting Summer che inizierà a metà Giugno presso le piscine della Corte di Camisano di Ameglia.