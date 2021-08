Sky fa il nome di Puertas per il centrocampo dello Spezia

La Spezia - Si chiama Cameron Puertas, 23 anni, è per Sky Sport sarebbe nel mirino dello Spezia. Mediano spagnolo del Losanna, città svizzera in cui è nato nel 1998, ha messo assieme 137 presenze nelle ultime stagioni fino ad arrivare nel massimo campionato elvetico. Regista davanti alla difesa e mezzala, buone doti di dinamismo e buona tecnica, potrebbe essere il centrocampista in più che serve a Thiago Motta.

Ferma restando la duttilità di Bastoni, per la zona centrale ci sono ad oggi a disposizione Maggiore, Kovalenko e Sher e sono in arrivo Bourabia e Hove. Puertas potrebbe essere il sesto ingresso per chiudere i conti.