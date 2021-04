Sky Sport sbarca alla Spezia ma questa volta il calcio non c'entra

L'emittente satellitare con una troupe sarà alla Spezia per le riprese di una puntata di "Bike In", programma dedicato al ciclismo slow

La Spezia - Domani, venerdì 9 aprile 2021 alle 9.15 in Piazza Europa si realizzeranno le riprese di una puntata di Bike In, programma dedicato al ciclismo slow che andrà in onda su canali Cielo e Sky Sport. A tal fine da Palazzo Civico parità una carovana di ciclisti che percorrerà tutta la città con una prima tappa al Museo del Ciclismo a Pegazzano per ripartire e raggiungere Località Telegrafo sul monte Parodi e fare ritorno presso passeggiata Morin. Ospite della puntata il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini che parteciperà al tour in bicicletta fino alla prima tappa.