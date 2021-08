La Spezia - Il difensore dell'Inter Skriniar ha segnato il primo gol della stagione di Serie A 2021-2022 che vedrà esordire lo Spezia lunedì sera a Cagliari. Nei due anticipi che hanno aperto il campionato l'Inter a San Siro ha travolto il Genoa 4-0 mentre il Sassuolo ha superato 3-2 il Verona al Bentegodi.

Per i nerazzurri sono andati in gol anche Calhanoglu, Vidal e Dzeko mentre la squadra di Dionisi è andata in rete con Raspadori, Djuricic e Traore. Per gli scaligeri doppietta di Zaccagni.