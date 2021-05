Skate park nel mirino dei vandali, ma il Comune è pronto a raddoppiare

La Spezia - Da quando è stato inaugurato lo skate park della Maggiolina richiama sempre più ragazzi e ragazze appassionati della tavola. Nei giorni scorsi, però, qualcuno ha pensato di rovinare la struttura e di asportare un binario (il termine tecnico è rail), l'asta in metallo sulla quale vengono effettuate scivolate e altre evoluzioni.

"L'atto che ha subito lo skate park - dichiara a CDS l'assessore allo Sport, Lorenzo Brogi - fa male perché il nostro impegno per consentirne la fruibilità è costante e perché si tratta di un bene di tutti. Chi commette azioni del genere merita di essere punito severamente. Non possiamo ridurre sempre tutto a delle ragazzate: spesso sono veri e propri reati a danno della collettività".



L'amarezza espressa da Brogi è ancora maggiore visto il successo che l'iniziativa ha avuto nel corso degli ultimi mesi. "Lo skate park è una realtà importante della città, abbiamo deciso di investire su questo sport e sulle attività all’aria aperta e possiamo dire che la strada che abbiamo intrapreso è quella corretta. Alla Maggiolina - prosegue l'assessore - ogni giorno ci sono tantissimi skater che si allenano, si divertono e passano qualche ora in compagnia. Lo sport ancora una volta dimostra come sa essere capace di aggregare e creare condivisione, e al contempo di mantenere in salute, psichica e fisica".



Un apprezzamento per lo skate park, quello espresso da Brogi, che potrebbe portare in futuro all'installazione di un'altra struttura dedicata agli skater in un'altra zona della città.

Il quartiere sul quale potrebbe cadere la scelta è quello di Pegazzano e l'area più adeguata potrebbe essere quella compresa tra l'Arcimboldo e il Colombaio.