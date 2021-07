Sirene russe per Nzola, l'attaccante è seguito dal Krasnodar

La Spezia - Dopo gli undici gol segnati in 25 presenze nella prima stagione in Serie A, Mbala continua ad essere seguito con grande attenzione non solo dai club italiani ma anche da quelli stranieri a cui serve un centravanti con caratteristiche simili a quelle del ragazzo classe 1996. Fra questi nelle ultime ore si sarebbero inseriti anche i russi del Krasnodar, reduce da un decimo posto nell'ultimo campionato, con il direttore generale Vladimir Khasing che avrebbe già contattato il club aquilotto per discutere i termini di una possibile cessione. Pezzo pregiato del mercato dello Spezia il giocatore – arrivato due anni fa da svincolato – verrebbe lasciato partire per una cifra intorno ai dieci milioni.