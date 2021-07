Simone Cruciani al lavoro in chiave azzurra

La Spezia - Simone Cruciani, il giovane coach spoletino che allenerà la Trading Logistic Spezia (in Serie B maschile nazionale) nella stagione pallavolistica entrante, sarà impegnato sino a fine mese a Camigliatello Silano: nel collegiale di preparazione della Nazionale italiana Under 19 al prossimo Campionato del Mondo, che si giocherà a Teheran, dal 24 Agosto al 2 Settembre prossimi…

Il nuovo trainer biancazzurro fa parte infatti, in qualità sia di assistente tecnico che di scout-man, dello staff agli ordini dell’allenatore azzurro “U19” Vincenzo Fanizza; 18 i giovani giocatori al lavoro nel contesto.