Silvia Colognesi è il primo rinforzo della Cestistica Spezzina

La Spezia - Ecco il primo acquisto della Cestistica Spezzina per la stagione 2021-22: si tratta di Silvia Colognesi, ala/pivot classe 2002, scuola Costa Masnaga ma l’anno scorso a Carugate, con cui ha disputato un campionato da 9,6 punti e 7,7 rimbalzi di media a partita nel girone nord della serie A2. Inoltre, nel proprio palmares Silvia può già annoverare un europeo conquistato con la nazionale U16 nel 2018. Ecco le sue prime parole da neo-bianconera.



Silvia, cosa ti aspetti da questa nuova esperienza?

“Essendo la mia prima esperienza fuori casa mi aspetto una crescita sia sotto l’aspetto tecnico che sotto l’aspetto mio personale. So che inizialmente potrebbe rivelarsi più complicato, ma comunque sono pronta per questa sfida”



Cosa ti ha spinto a scegliere la Cestistica?

“Fin da subito la società mi ha fatto una buona impressione e si è mostrata molto interessata nei miei confronti. Inoltre, dopo che lo staff tecnico mi ha presentato il progetto che hanno intenzione di svolgere, ho deciso di intraprendere con piacere questa nuova avventura”.



A chi ti ispiri eventualmente nel tuo stile di gioco?

“Sinceramente non ho un giocatore preferito, e non mi ispiro a nessuno in particolare, però quando vedo delle partite cerco di prendere le caratteristiche migliori che si possono adattare in maniera ideale al mio modo di giocare”.



Rivolgi un pensiero ai tifosi spezzini…

“Mando un grosso saluto a tutti i tifosi bianconeri sperando di vederci presto al palazzetto e di condividere tante emozioni insieme”.