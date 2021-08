Si sblocca la situazione di Reca, settimana decisiva per Piccoli e Sher

La Spezia - Janis Antiste non è stato convocato per la partita del Tolosa in programma questo fine settimana contro il Bastia. Il segnale dell'imminente cessione e una buona notizia per Pecini e lo Spezia che sperano di concludere a breve la trattativa per portare il giovane e promettentissimo attaccante francese in maglia bianca, dove dovrebbe rimanere per le prossime due stagioni prima di passare al Sassuolo.

Ma per il club aquilotto continuano ad essere ore febbrili visto che si sarebbe sbloccata la trattativa fra Arkadiusz Reca e l'Atalanta, che già la prossima settimana potrebbe consentire all'esterno sinistro di unirsi ai nuovi compagni agli ordini di Motta andando così a completare il reparto con Bastoni e – all'occorrenza – Salva Ferrer. Ma da Bergamo arrivano notizie confortanti anche per quanto riguarda Roberto Piccoli che potrebbe anticipare il suo ritorno a Spezia dove l'hanno scorso ha fatto molto bene e dove tornerebbe per giocarsi una maglia da titolare che ovviamente la Dea in questo momento non può offrirgli. Anche per lui i tempi sarebbero e maturi e l'operazione potrebbe essere chiusa dopo Ferragosto in anticipo sui tempi previsti.

Stessa situazione per Aimar Sher, giovane regista iracheno che Pecini vorrebbe mettere a disposizione di Motta – anche per tamponare l'assenza di Leo Sena – già dalla prossima settimana.