Si lavora a gran ritmo per completare la Curva Piscina

La Spezia - Continuano a gran ritmo i lavori per la costruzione della nuova Curva Piscina dello stadio Alberto Picco, quando manca ormai meno di un mese all'esordio casalingo della squadra di Thiago Motta. La stuttura portante è infatti ormai completata e sta per essere definita anche la posa degli spalti su cui sarann poi sistemati i seggiolini. A lavori ultimati il settore non sarà solo molto più capiente ma anche più vicino al campo da gioco.