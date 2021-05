Si fa il nome di Francesco Bega come nuovo direttore sportivo

La Spezia - Lo Spezia Calcio avrà un nuovo direttore sportivo. Dopo l'addio fulmineo di Mauro Meluso, iniziano le prime ipotesi sul profilo che sarà scelto da Nishant Tella e Andrew Ramsey per il delicato ruolo dell'uomo mercato. Un nome accostato negli ambienti del calcio è quello di Francesco Bega, ex direttore sportivo del Genoa ed osservatore del Milan, attualmente osservatore per un'azienda privata da lui stesso fondata.

Milanese, 46 anni, difensore tra serie A e serie B, diplomato a Coverciano nel 2012, ha svolto varie esperienze da quando ha lasciato il calcio giocato. Prima team manager del Genoa, poi direttore sportivo delle giovanili del Grifone (portò Rovella tra gli altri), infine nel 2016 inserito nello scouting del Milan. Particolarmente quotato come scopritore di giovani, ha collaborato con la Gr Sports di Giuseppe Risso da cui proviene l'avvocato Alessandro Galleni in predicato di avere un ruolo all'interno della dirigenza aquilotta.