Si estende la collaborazione fra Trading Logistic e Scuola Pallavolo

La Spezia - Diviene generale la collaborazione che Trading Logistic Spezia e Scuola Pallavolo Spezia avevano già abbozzato sul piano giovanile. La sinergia darà agli atleti di entrambe le società la possibilità di crescere, nei rispettivi settori, attraverso la costituzione di una struttura societaria più solida e al tempo stesso molto snella. Obiettivo è creare un polo di riferimento che consenta una serie di vantaggi nello sviluppo delle attività, delle risorse economiche, del personale dirigenziale e degli spazi di palestra.

"Abbiamo assai apprezzato subito – dice in merito il Presidente esecutivo della Trading Logistic Sp ossia l’architetto Simone Cananzi - l’idea di collaborazione nata durante una cordiale telefonata col presidente Panciroli. Il tutto a testimonianza della serietà e dell’affidabilità riconosciuti per il lavoro svolto, con impegno sino ad oggi, alla scuola di Pallavolo Spezia…che, per quanto in solo ambito femminile, possiede un profilo simile al nostro. Proprio per questo ne contraccambiamo la stima, inoltre ci rende fieri che la medesima abbia pensato a noi, come società di pallavolo maschile di riferimento provinciale. Confidiamo che, operando con estrema correttezza (come è nello stile d’entrambe le parti) questa collaborazione possa essere un punto di partenza, per raggiungere risultati significativi e sviluppare insieme ulteriori importanti progetti; finalizzati a diventare il caposaldo del volley, sia maschile che femminile, su tutto il territorio provinciale".

Gli fa sostanzialmente eco, il Presidente della Scuola Pallavolo La Spezia, dott. Vidardo Panciroli: "Siamo orgogliosi di collaborare con un sodalizio come la Trading Logistic che disputa con la sua 1.a squadra il campionato nazionale di serie B maschile. Già in passato abbiamo avuto modo di lavorare insieme su certi progetti. Adesso però credo sia opportuno condividere obiettivi, sia tecnici che strutturali, che consentano a tutte e due i club di crescere e sviluppare il movimento della pallavolo territoriale".