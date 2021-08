Sher saluta l'Hammarby: "Un onore indossare questa maglia"

La Spezia - Dopo aver firmato il contratto che lo legherà allo Spezia per cinque stagioni, oggi Aimar Sher ha ringraziato l'Hammarby, club svedese nel quale è cresciuto fino ad arrivare alla grande occasione della Serie A. “Grazie per questi nove anni fantastici – ha scritto su Instagram – a tutto lo staff, i dirigenti, i compagni di squadra e i sostenitori che rendono questa squadra qualcosa di speciale. Siete stati fantastici. Indossare la maglia dell'Hammarby in tutti questi anni è stato sia un onore che un sogno, ora – ha concluso – mi aspetta una nuova avventura ma spero di rivedervi in futuro”.