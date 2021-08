La Spezia - Dopo le convocazioni di Gyasi, Krapikas, Hristov, Nzola, Podgoreanu e Antiste, è arrivata una nuova chiamata in nazionale per un giovane talento aquilotto. E' infatti Aimar Sher a guadagnare la convocazione nell'Under 21 della Svezia che sarà impegnata contro Montenegro e Bosnia Erzegovina il 03 e il 07 settembre nelle qualificazioni valide per gli Europei Under 21 in programma Georgia e Romania nel 2023.