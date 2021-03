Sfortunato autogol di Maggiore, l'Italia pareggia con la Repubblica Ceca

La Spezia - Italia Under 21 dai due volti oggi a Celje in Slovenia dove gli Azzurrini di Nicolato hanno iniziato l'avventura nel girone dell'Europeo pareggiando 1-1 contro la Repubblica Ceca. Con Marchizza e Maggiore titolari – e quest'ultimo fra i migliori nella prima frazione – l'Italia è andata all'intervallo in vantaggio grazie alla rete di Scamacca. Nella ripresa proprio una sfortunata deviazione di testa del centrocampista dello Spezia nella propria porta ha fissato il pareggio. Nel concitato finale sono stati espulsi il milanista Tonali per rosso diretto e il difensore aquilotto per doppia ammonizione. Marchizza dunque salterà l'impegno del 27 a Maribor contro la Spagna.