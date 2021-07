Sfoltimento in vista: di tre terzini destri ne rimarrà uno solo

La Spezia - E' un rosa da arricchire ma anche da razionalizzare quella dello Spezia. Tanto lavoro in vista per Riccardo Pecini, che attende di chiudere per Thiago Motta in panchina e poi si metterà a testa bassa a lavorare sul parco giocatori. I primi giorni di ritiro saranno giocoforza condotti soprattutto con gli elementi reduci dalla scorsa stagione, ma un'operazione di sfoltimento in alcune zone del campo è già nei piani nonostante il desiderio di confermare il più possibile il gruppo della salvezza.

In alcuni casi una vera e propria necessità. Per il ruolo di terzino destro - atteso che il nuovo allenatore schieri la difesa a 4 - vi sono Vignali, Ferrer e Sala in rosa ad oggi. L'ultimo è l'elemento ad oggi più facilmente sacrificabile, avendo un solo anno di contratto rimanente. Lo spezzino e lo spagnolo hanno invece accordi fino al 2023, ma almeno uno dovrebbe fare posto ad un nuovo ingresso. La scelta spetterà al nuovo allenatore.