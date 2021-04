Sette ori e altrettanti argenti, la Velocior torna da Genova con tante medaglie

La Spezia - La Società Canottieri Velocior 1883 della Spezia torna dalla Selezione meeting nazionale di Genova, svoltasi domenica 25 aprile, con alcuni importanti risultati. La più storica società remiera spezzina ha ottenuto nelle acque genovesi 7 ori e 7 argenti. Ecco nel dettaglio tutti i nomi e i rispettivi piazzamenti degli atleti biancazzurri:



Oro:

Giacomo Guano nel Singolo della categoria Allievo B2;

Elia Lucilli nella categoria Allievi A; Nicolo Pucci nella categoria Esordiente;

Francesco Landi nella categoria Pesi Leggeri;

Francesco Landi e Andrea Lucchinelli nel doppio categoria Junior;

Menchelli Mario, Gabriele Grossi, Christofer Mammi e Audasso (quest’ultimo del Gruppo Sportivo Speranza di Pra) nel Quattro di Coppia Ragazzi;

Menchelli Mario e Gabriele Grossi nel Doppio categoria Ragazzi.



Argento:

due medaglie di Argento per Giorgia Stella, una nel Singolo Ragazze e una nel Singolo Junior;

Andrea Lucchinelli nel Singolo Junior;

Nicola Neri nel 7,20 categoria Allievi B2;

Luca Neri e Diego Guano nel Doppio Allievi B2; Matteo Rapallini e Giovambattista Grasso nel Doppio Cadetti;

Manuel Quarinto, Matteo Rapallini, Giovambattista Grasso e Alessio Savarese nel Quattro di Coppia Cadetti.



Le gare di Giorgia Stella e Andrea Lucchinelli hanno qualificato rispettivamente il Singolo Ragazze e il Singolo Ragazzi per il Secondo Meeting Nazionale di Piediluco. Altri piazzamenti sono stati il Quinto posto di Christofer Mammi nel Singolo Junior; il Quarto posto di Manuel Quarinto e Alessio Savarese nel Doppio categoria Cadetti; il

Quarto posto di Leonardo Burzi nel 7,20 Allievi C. Grande soddisfazione è stata espressa da tutto lo staff tecnico e da tutto il consiglio direttivo della Velocior, che sottolineano gli ottimi risultati raggiunti in un periodo coì complicato.