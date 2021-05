Serie C maschile, Tennis Spezia qualificato

La Spezia - Eccellente weekend, quello scorso, per le squadre del Circolo Tennis Spezia. Anzitutto quella di Serie C maschile, imponendosi per 6-0 al Valletta Cambiaso, passa alla fase successiva in qualità di seconda del suo girone. Non solo, ma passando al campo giovanile, la Under 14 femminile s’è imposta al Golf Tennis Rapallo per 3-0; l’ “U12” femminile con lo stesso risultato al River Sporting Club e l’ Under 12 maschile al Tennis Club Genova per 2-1.



Programma del prossimo fine settimana

Sabato 8 Maggio, dalle ore 14, tutte in casa le rappresentative “under”: l’ Under 12 femminile ospita il Tc Genova B, l’ “U14” femminile incontra il Break Point Savona, l’ “U12” maschile riceve il Tennis Ambrosiano A.

Domenica 9 Maggio entrambe le formazioni Senior giocano in casa con inizio degli incontri sempre alle due pomeridiane, la D4 maschile contro il Luniglobal e la D3 maschile contro il Tennis Club Cavese.

Infine ancora aperte fino a mercoledì 12/5 le iscrizioni al Torneo Open maschile che si giocherà da venerdì 14 a domenica 23 Maggio prossimi, appunto a San Venenrio, con monte-premi di 800 euro. Possibile iscriversi tramite il sito www.ctrtoscana.org oppure per e-mail attraverso l’indirizzo segreteria@circolotennisspezia.it, telefono allo 0187 / 503557, orario di segreteria (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Giudice arbitro sarà Antonella Finazzi.