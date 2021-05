Serie A in campo da stasera, domani si gioca per l'Europa

La Spezia - Restano solo i verdetti sui piazzamenti per l'Europa nell'ultima giornata di Serie A, la 38esima, che si disputerà fra oggi e domani con lo Spezia già salvo. Gli auilotti domani ospiteranno al Picco la Roma, in corsa con il Sassuolo per il settimo posto che darà la qualificazione alla nuova Conference League, ma il turno si aprirà questa sera. A Cagliari clima disteso per i padroni di casa e il Genoa, così come a Crotone dove la squadra di casa riceverà la Fiorentina, e a Genova dove la Sampdoria ospiterà il Parma all'ultima in A. Tutte le altre scenderanno in campo domani sera dalle 20.45 con l'Inter che festeggerà lo scudetto a San Siro contro l'Udinese mentre sugli altri campi si giocherà per la Champions con Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Verona. Chiuderanno Sassuolo-Lazio e Torino-Benevento.