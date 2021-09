Senigagliesi e BB Competition all'assalto di Reggello

La Spezia - Saranno affidate a Carlo Alberto Senigagliesi le aspettative nutrite da BB Competition alla vigilia del Rally di Reggello, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 6 in programma nel fine settimana sulle strade del Valdarno fiorentino. Vincitore dell'ultima edizione disputata, nel 2019, Carlo Alberto Senigagliesi farà ritorno alle competizioni a distanza di un anno dall’ultimo impegno, nella gara che lo vedrà debuttare al volante della Skoda Fabia R5 “Evo” del team MM Motorsport, vettura che condividerà con il copilota Marco Lupi.



Una sfida, il Rally di Reggello, che verrà proposta in due giornate, con il sabato pomeriggio che vedrà puntati i riflettori sulla prova speciale di Cascia per poi strutturare l’intero resto della competizione alla domenica 5 - dalle 08,30 sino alle 16,22 - con due diverse prove speciali da disputare rispettivamente una per tre occasioni ed un’altra, quella inedita, per due volte. Ambizioni, quelle nutrite dalla scuderia spezzina nella provincia di Firenze, che faranno leva sulle qualità espresse in carriera dal pilota pisano - al quale sarà affidato il numero 1 - atteso nel ruolo di favorito per la vittoria assoluta. "Una bella soddisfazione, aprire le porte di BB Competition a Carlo Alberto Senigagliesi - il commento, entusiasta, del presidente Claudio Arzá - una collaborazione alla quale stavamo lavorando da tempo e che fa leva su un bel rapporto di amicizia. BB Competition potrà contare, da oggi, su un pilota dalle indiscusse qualità sia a livello sportivo che umano".