Scuderia spezzina BB Competition attesa a Salsomaggiore e Franciacorta

La Spezia - Sarà ancora all’insegna di un’espressione sportiva a 360°, il fine settimana agonistico di BB Competition. La scuderia spezzina vedrà delinearsi prospettive di ampio respiro sull’asfalto di due diverse specialità, il rally ed il karting. Contesti di prima fascia, con il Rally di Salsomaggiore Terme che - tra sabato e domenica - punterà i riflettori sui protagonisti della Coppa Rally di Zona, occasione che vedrà ancora al volante della Peugeot 106 Kit messa a disposizione dal team SMD Racing Nicola Angilletta. Affiancato da Michael Adam Berni, il pilota portacolori cercherà di incrementare il livello di feeling con la vettura, al suo terzo utilizzo dopo il Rally del Ciocco ed il Rally degli Abeti. Il Rally di Salsomaggiore Terme vedrà i motori accesi alle ore 16 di sabato 31 luglio, con la cerimonia di partenza che anticiperà gli oltre cinquanta chilometri previsti dal format di gara. “Salsomaggiore Show”, “Pellegrino” e “Varano”, le prove che decideranno il confronto.







Prosegue l’avventura nella Rok Cup Italia di Francesco Perfetti, quindicenne pilota di Castelnuovo Magra atteso sull’asfalto del Franciacorta Karting Track sul sedile di un kart “125 monomarcia” curato tecnicamente da A.P.E. Racing. Per il giovane portacolori di BB Competition, l’occasione di rivalsa verso un appuntamento, quello precedente ambientato nel South Garda Karting di Lonato, che aveva destato ottime sensazioni ma che è stato condizionato da un contatto costato la compromissione dell’avantreno durante i giri di Warm Up e da un successivo contatto in Gara 1. Sensazioni che - al di là del risultato fatto registrare nelle due sessioni di gara - avevano confermato le qualità del pilota, tornato all’agonismo dopo due anni di inattività con riscontri in linea con quelli di riferimento della classe.