Scontro playoff per la Cestistica spezzina, al PalaSprint arriva Patti

La Spezia - Quinto impegno in due settimane per la Crédit Agricole, che domani alle 17, ancora una volta al PalaSprint di Via Parma, ospiterà l’Alma Patti. In classifica la compagine siciliana si trova settima a due punti sopra le bianconere, per cui la gara di domenica sarà una sfida con vista playoff sicuramente da non perdere con la posta in palio alta. La Cestistica, infatti, in caso di vittoria, oltre a raggiungere Patti in classifica, avrebbe lo scontro diretto a favore, dato anche il successo ottenuto in terra isolana a settembre. Ma le avversarie delle spezzine sono molto temibili, con tre bocche da fuoco di altissima qualità del calibro di Virginia Galbiati, Marta Verona e Rosa Cupido, ovvero le tre giocatrici ben oltre la doppia cifra di media. Nell’Alma milita, inoltre, l’ex bianconera Katrin Stoichkova.



“Patti è la squadra che abbiamo affrontato alla prima giornata di campionato – afferma Isabel Hernandez –, ovviamente è cresciuta molto rispetto all’inizio, con i risultati che confermano questa tendenza e, oltre ad avere già un roster di ottima qualità, recentemente ha potuto aggiungere Victoria Llorente. Siamo consapevoli del potenziale dell’Alma ma anche di quanto questa gara sia importante per noi in chiave playoff, visto che è uno scontro diretto. Dovremo perciò dare tutto da subito e ritrovare quella grinta che ci ha caratterizzato negli incontri con Faenza e Brescia ma che ultimamente è venuta a mancare per via della stanchezza a causa tante partite ravvicinate. Siamo concentrate sull’obiettivo, consce che domani ci sarà da lottare su ogni pallone per cercare di portare a casa la vittoria”.



La direzione di gara è stata affidata a Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme (PI) e Matteo Luchi di Prato. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica spezzina con collegamento dal PalaSprint a partire dalle 16.55.