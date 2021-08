Schiarite e poi di nuovo nubi: la massima in calo fino a 25° in città

La Spezia - Passaggio instabile tra la notte e il mattino con possibili rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, più probabili in mare aperto e a Levante; seguono ampie schiarite. Isolati temporali pomeridiani sui rilievi. Nubi sparse la sera.

Temperature in calo, specie nei valori minimi e nell'interno: alla Spezia capoluogo comprese tra 19° e 25°. Venti moderati o forti da nord al mattino, variabili nel pomeriggio. Mare inizialmente mosso, in calo a poco mosso in serata. Umidità su valori medi.



(fonte Arpal)