Sassuolo pronto a prendere Erlic e lasciarlo in prestito, si prova a chiudere per Strelec

La Spezia - Dovrebbe concretizzarsi entro lunedì la cessione a titolo definitivo di Martin Erlic al Sassuolo che da settimane corteggia il difensore. Il giocatore croato rimarrebbe comunque in prestito allo Spezia per tutta la stagione per poi tornare in neroverde. Parte della cifra incassata dovrebbe essere reinvestita da Pecini per l'acquisto del ventenne David Strelec centravanti slovacco dello Slovan Bratislava che l'uomo mercato dello Spezia segue dai tempi della Sampdoria.