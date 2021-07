Sarà ancora 4-3-3? Intanto Verde e Gyasi piacciono all'estero

La Spezia - Daniele Verde ha lasciato l'Italia in giovane età per riuscire a trovare quel tipo di gioco adatto alle sue caratteristiche. Emmanuel Gyasi, da ala, ha intrapreso una crescita esponenziale con Pasquale Marino prima e Italiano poi, arrivando in serie A e alla nazionale ghanese dopo anni di gavetta in serie C. In un reparto, quello d'attacco, piuttosto scarno, neanche loro due possono dirsi certi ad oggi di avere un ruolo centrale nel progetto tecnico che Riccardo Pecini varerà in estate insieme al nuovo tecnico.



Sono due elementi per cui il 4-3-3, modulo che lo Spezia adotta ormai da diverse stagioni, è una garanzia di resa. Soprattutto per Verde, che tra Spagna e Grecia ha inseguito la zolla di campo larga a destra. Quando è arrivata la chiamata dei bianchi la scorsa estate, ha detto immediatamente sì. Chance perfetta per tornare in serie A, in effetti sfruttata alla grande. Il gol alla Lazio è il simbolo di un salto di qualità in carriera.

Gyasi in carriera si è dimostrato più duttile. Centravanti di emergenza, con risultati altalenanti, quando si puntò tutto sul Galabinov pre chirurgia. Ma per caratteristiche anche spendibile come seconda punta, ruolo che ha ricoperto per diverse stagioni in serie A. Ha la generosità e le doti di assistman per accompagnare una prima punta in un modulo diverso.



Entrambi sono finiti nella lista della spesa di club esteri. A Verde pensa il Besiktas, che sta provando a riavere dal Leicester il prestito di Rachid Ghezzal, un breve passaggio nella Fiorentina due stagioni fa. Nel caso di porta chiusa dall'Inghilterra, ci sarebbe anche l'attaccante dello Spezia tra i giocatori individuati per sostituirlo. Su Gyasi invece, i media tedeschi danno l'occhio del Friburgo che è alla ricerca di un alter ego per il nazionale azzurro Vincenzo Grifo. La parola d'ordine in casa Spezia è continuità in ogni caso. L'ultima parola la tecnico che verrà.