Saponara innalza il livello, Ferrer piede caldo, Farias decisamente no

La Spezia - Provedel 6,5 - Una bella parata su Damsgaard, punito in due occasioni ma davvero era difficile chiedergli di più.



Ferrer 6,5 – Tanti bei cross nel pieno dell'area e il presidio spuntuale ulla fascia di Augello.



Erlic 6,5 - Grande intervento su Tonelli in piena area e gli avanti di Ranieri sempre tenuti a distanza dall'area.



Terzi 6,5 – Bella partita su Gabbiadini, che non si vede mai. Poi nella confusione qualcosa scappa in area...



Bastoni 6 – Assist a palombella per Pobega nel secondo gol, qualche imperfezione in fase difensiva.



Maggiore 6 – Un po' nervoso, si prende un giallo che lo limita ed è poco lucido di fronte ad Audero (42'st Verde SV)



Leo Sena 6,5 – Contiene bene Candreva e gestisce i tempi di tutta la squadra, che oggi non perde mai il pallone in zona sanguinosa (dal 29'st Estevez SV)



Pobega 6,5 – Segna due gol di ottima fattura, mancava da tanto vederlo così spigliato (da 29'st Agudelo SV)



Saponara 6,5 – Innalza il livello di tutta la squadra con le sue giocate, porta fiducia e fluidità.



Piccoli 6,5 – Aplicazione puntuale dal punto di vista tattico, splendido l'assist che Farias spreca (dal 1'st Gyasi 6 – Anche lui mette Farias davanti alla porta )



Farias 5 - Ha tanto spazio, ma spreca malamente due volte.





All. Vincenzo Italiano 6,5 - Una squadra endemicamente incapace di perdere tempo, buttare palloni in tribuna, spezzettare il gioco o fare falli quando servono. Il gioco però c'è, lo Spezia si fa apprezzare e solo la serata da incubo di Farias sotto porta non crea i presupposti per chiudere il match contro la Sampdoria. Il turn over funziona molto bene, la qualità di Saponara eleva il livello di tutta la squadra e anche la scelta di Terzi si rivela azzeccata. Si rivede insomma uno Spezia piacevole ed efficace, al netto delle sbavature che strozzano l'esultanza in gola. Padroni del proprio destino, con un pizzico di fiducia in più.