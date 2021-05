Saponara e Agudelo hanno convinto: si ragiona sul riscatto dei fantasisti

La Spezia - Servirà l'avallo della nuova proprietà e anche un certo sforzo economico per trattenere i fantasisti. Gli uomini dell'ultimo passaggio e dell'ultimo miglio di campionato, Riccardo Saponara e Kevin Agudelo. Negli scorsi giorni Mauro Meluso avrebbe già anticipato agli agenti che curano gli interessi dei due attaccanti l'interesse dello Spezia ad esplorare l'ipotesi di confermarli entrambi anche per la prossima stagione. Dopo Verona-Spezia in particolare, quando in tandem confezionarono l'azione che valse un punto fondamentale in ottica salvezza.

Il colombiano Agudelo, seguito dalla GG11 di Gabriele Giuffrida come Jeff Chabot, può diventare aquilotto entro giugno per 6 milioni di euro. Così è scritto nel contratto di prestito siglato in estate con il Genoa, che non si è riservato l'opzione di controriscatto. Una valutazione non bassissima per una squadra da parte destra della classifica. Tuttavia l'ipotesi poi che Toto possa ottenere la chiamata della nazionale colombiana rende l'affare potenzialmente vantaggioso, soprattutto se ci sarà margine di trattabilità.



Con Saponara, Meluso chiuderebbe un inseguimento storico. Portato a Lecce nel gennaio del 2020, strappò allora un diritto di riscatto a 4 milioni. Nel caso dello Spezia, quella cifra è dimezzata e forse ulteriormente limabile con la Fiorentina, che lo ritiene in esubero da qualche stagione. Il trequartista arrivò a Firenze per poco meno di 8 milioni nel 2017, pagabili in quattro anni. A giugno insomma viene versata l'ultima rata a favore dell'Empoli, il costo del cartellino ormai quasi del tutto ammortato.

Il contratto con la Viola scade nel 2022: è l'anno giusto per la cessione e lo Spezia è interessato. L'ingaggio arriva a 1,5 milioni con i bonus ed è ad oggi fuori parametro per il club. Ma quelli erano i contorni economici dell'era Volpi e della stagione da matricola, passibili di essere spostati più in là dai Platek che, a bocce ferme, chiariranno i termini della prossima campagna acquisti. Sia per quanto riguarda l'ex Milan che Agudelo, c'è l'entusiasmo dei due calciatori all'ipotesi di rimanere in aquilotto. Soprattutto in caso di conferma di Italiano, ma non esclusivamente.