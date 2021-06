San Venerio fra padel e trasferte tennis in attesa dei "campus"

La Spezia - In attesa dell’avvio dei “campus”, previsto a San Venerio lunedì 14/6, vittoriosi i ragazzi dell’Under 14 maschile del Circolo Tennis Spezia, contro il Tennis Club Finale per 2-1 (oggi turno di ritorno, per l’accesso al tabellone finale).

Nuova sconfitta di misura invece per l’Over 45, 2-1, contro Sarzana; stesso risultato per la squadra della Serie D3 a sua volta contro la rappresentativa sarzanese.



Per quanto riguarda il padel, sempre sabato 12/06 il Cts fa visita al Tc Sarzana, domenica 13/6 tutte in trasferta infine le rappresentative di San Venerio: la compagine maschile di Serie D2 va Carasco, mentre ivi la squadra B fa visita all’Andrea Doria, a Genova.