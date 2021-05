Sampdoria-Spezia sarà diretta dall'internazionale Maresca di Napoli

Fu il primo arbitro ad assegnare un calcio di rigore in Serie A attraverso l'utilizzo del Var in favore del Cagliari nella gara vinta 3-0 dalla Juventus.

La Spezia - Nemmeno il tempo di posare la polvere dalle polemiche della domenica calcistica che è già tempo di designazioni. L’Aia ha infatti reso noti i nomi degli arbitri per la trentaseiesima giornata di campionato, terzultima in programma. A dirigere la partita del Ferraris fra Sampdoria e Spezia sarà Fabio Maresca, coadiuvato da Fabbri al Var e Alassio all'Avar, con assistenti di linea la coppia Fiore-Vono. Fischietto classe 1981, al termine della stagione 2019-2020 vanta 71 presenze in serie A. Non incrocia lo Spezia da diverso tempo, lo ricordiamo fischiare il derby contro l'Entella (vinto 2-0 dai chiavaresi nel 2015) e ancor prima la vittoria-promozione in serie B contro il Latina.