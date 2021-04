Salvarsi senza il 3-5-2, in questo lo Spezia prova ad essere unico

La Spezia - Benevento, Atalanta, Cagliari, Lazio, Crotone, Inter e Genoa. Negli ultimi otto turni di campionato, lo Spezia ha incontrato ben 7 squadre scese in campo con la difesa a tre. Solo il Bologna di Mihajlovic ha fatto qualcosa di diverso, con due ali e una punta molto mobile con Palacio che ha aperto la difesa aquilotta. Chiaramente non tutti i 3-5-2 sono uguali: quello dell'Atalanta è un meccanismo infernale, quello della Lazio esalta la capacità in ripartenza.

Tuttavia quel modulo è anche il porto a cui sono approdate tante pericolanti, partite magari ad inizio campionato con idee più baldanzose. Dopo il cambio di panchina, per il più "denso" sistema di gioco hanno optato il Cagliari che fu di De Francesco, il Torino che fu di Giampaolo (partito con il rombo), il Crotone che fu di Stroppa. E pure Maran alternava il suo Genoa, poi passato decisamente a nuove soluzioni con Ballardini, e lo stesso Inzaghi al Benevento ultimamente vi si affida.

In omnia pericula, ecco affacciarsi il terzo centrale buono per ogni stagione. Per Italiano opzione solo per finali di partita, ma è più facile vederlo con due ali e due centravanti alla bisogna (con il Crotone ha funzionato). Lo Spezia è rimasto fedele a sé stesso e non potrebbe essere diversamente visti i 22 punti conquistati ad oggi nel 2021. Non è l'ora dei ripensamenti, ma del coraggio e della gioia del gioco.