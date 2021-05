Saluto alla squadra lungo Viale Amendola: mascherina e distanza

La Spezia - Oggi videoconferenza del tavolo tecnico del Questore, in cui sono stati condivisi gli ultimi aggiornamenti sugli aspetti organizzativi dell’incontro di calcio Spezia-Napoli che si svolgerà sabato 8 maggio alle 15 allo stadio Picco. Presenti, oltre ai dirigenti della Questura e della Polizia Stradale, gli ufficiali dei comandi di Carabinieri e Guardia di Finanza, i referenti delle Polizie Municipali interessate, nonché i dirigenti dello Spezia Calcio.

Il questore ha introdotto la riunione richiamando le direttive di rigoroso controllo sul rispetto della normativa anticontagio impartite dalla prefetta in sede di Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica il 5 maggio scorso, in base alle valutazioni ed indicazioni acquisite dalla direzione sanitaria. Vista la delicata fase pandemica, è stata sottolineata l’esigenza di consolidare l’attuale migliorato andamento provinciale, garantendo condotte rispettose delle note prescrizioni sanitarie, in primis l’uso della mascherina di protezione, in ogni contesto sociale.



Il dispositivo approntato in questura prevede i consueti presidi a ridosso dell’area dell’impianto sportivo e delle sedi di ritiro delle squadre, dove vigono anche le ordinanze sindacali di divieto di stazionamento. Per garantire il pieno rispetto del Protocollo sanitario siglato a protezione delle compagini sportive, lo Spezia Calcio ha anche implementato il servizio di stewarding.

Esaminata anche l’iniziativa preannunciata da parte della tifoseria spezzina per salutare ed incoraggiare la squadra al transito del bus societario in via Amendola, che vede gli stessi promotori chiedere responsabilmente la massima precauzione e il totale rispetto verso le normative di sicurezza anti-covid, rispetto peraltro agevolato dagli ampi spazi a disposizione. Il focus dei servizi di sicurezza è, più che mai, sulla prevenzione, affinché anche domani la città possa fruire di una sana giornata di sport ed avvicinarsi a tappe sempre più decisive.