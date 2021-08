La Spezia - Spezia e Sampdoria ci hanno lavorato, la quadra sembrava essersi trovato. Poi per Ivan Provedel a Genova e Wladimiro Falcone alla Spezia non se n'è più fatto nulla. A quanto pare un problema con il rinnovo del portiere friulano, che gli aquilotti avrebbero dato in prestito con l'idea di non perderne la proprietà. Oggi in rosa ci sono due numeri uno - l'altro è Zoet - con il contratto in scadenza nel 2022. Qualcosa di cui tenere conto essendo pendente il blocco del mercato.