La Spezia - L'allenamento congiunto tra lo Spezia calcio e il Canaletto, in programma questo pomeriggio alle 17.30, non si svolgerà a causa di un tampone positivo tra quelli dei canarini.

Gli uomini di mister Thiago Motta saranno dunque impegnati in un test in famiglia.



Il club comunica che l'ultimo giro di tamponi ha dato nuovamente esito negativo e che domani Maggiore e compagni osserveranno l'ultimo giorno nella "bolla" preventiva indetta dalle autorità sanitarie.