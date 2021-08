Salta anche l'amichevole con la Cremonese, domani lo Spezia torna a casa

La Spezia - Lo Spezia torna a casa in anticipo. Domani, al termine dell'allenamento mattutino, Thiago Motta, lo staff e tutti i giocatori lasceranno il ritiro di Ronzone per far ritorno in città. Una decisione forzata dalla situazione Covid che ha costretto il club ad annullare tutte le amichevoli previste - compresa quella del 6 agosto a Cles contro la Cremonese - e ha complicato i piani dell'allenatore.

Gli aquilotti da giovedì riprenderanno a lavorare a Follo per proseguire la preparazione verso l'esordio in Coppa Italia e campionato.