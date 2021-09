Salcedo allo Spezia fino a fine stagione

La Spezia - Lo Spezia ha ufficializzato l'arrivo in prestito dal Genoa dell'attaccante Eddie Salcedo. Classe 2001, nato a Genova da genitori colombiani, Salcedo è cresciuto nel settore giovanile del rossoblu, dove esordisce in prima squadra, ad appena 16 anni contro il Sassuolo.

Nell’estate del 2018 - si legge ancora sul sito del club - viene acquistato dall’Inter, in maglia nerazzurra nessuna presenza in prima squadra, ma Luciano Spalletti lo osserva con grande attenzione e lo fa allenare con regolarità tra i grandi. L’Inter lo riscatta e la stagione 2019/2020 lo presta all’Hellas Verona di Juric, tecnico che lo aveva fatto esordire al Genoa. Dal 2019 al 2021 con la maglia gialloblu raccoglie 40 presenze e 4 gol. In estate torna all’Inter, ma all’orizzonte la nuova esperienza nel Golfo dei Poeti.