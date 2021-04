Sabato ricco con quattro anticipi e lo spareggio Cagliari-Parma

La Spezia - Si apre oggi con quattro anticipi la 31esima giornata di Serie A che vedrà lo Spezia impegnato domani pomeriggio al Dall'Ara di Bologna dove gli aquilotti andranno a caccia di altri punti salvezza in diretta su Dazn. Il weekend inizierà invece fra poche con Crotone-Udinese (Sky) e Sampdoria-Verona (Sky) che scenderanno in campo alle 15.00. Il match delle 18.00 vedrà invece in campo Sassuolo e Fiorentina (Sky) mentre alle 20.45 in zona retrocessione si disputerà lo spareggio Cagliari-Parma (Dazn).

Domani si riprenderà all'ora di pranzo con Milan-Genoa (Dazn) per poi proseguire con Lazio-Benevento (Sky), Atalanta-Juventus (Sky) e Torino-Roma (alle 18, Sky). Chiuderà la giornata Napoli-Inter alle 20.45 (Sky).