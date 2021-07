Rugby, secondo successo casalingo di fila per la Ferroviaria

La Spezia - La Dr Ferroviaria Spezia conclude in bellezza la stagione agonistica 2020-2021 con una bella vittoria sui genovesi delle Province dell'Ovest. E' la seconda vittoria casalinga consecutiva per gli aquilotti di Gianluca Cartoni e Fabio Paradiso che nel precedente incontro al “Pieroni” avevano superato (7-5) l'Amatori Genova al termine di una gara vibrante e molto equilibrata.

Nonostante il caldo opprimente spezzini e genovesi hanno dato vita ad un match intenso che si è risolto in favore degli aquilotti bravi a segnare ben tre mete nella parte finale della gara.

La cronaca: fin dalle prime battute gli ospiti impongono un elevato ritmo di gioco. La difesa spezzina corre qualche rischio ma fa buona guardia. Intorno alla metà del primo tempo l'arbitro sig. Calandri di Genova sanziona con un cartellino giallo l'aquilotto Villiami Fumera che deve lasciare il campo per dieci minuti. Nonostante l'inferiorità è la Dr Ferroviaria a passare in vantaggio con Matteo Gasparroni che finalizza ottimamente una insistita percussione degli avanti spezzini in prossimità della linea di meta avversaria. Luca Gabrielli trasforma dalla piazzola e le squadre vanno al riposo sul 7 a 0 per la Dr Ferroviaria.

Nella ripresa gli ospiti premono sull'acceleratore e vanno due volte in meta ribaltando il risultato (7-14). Al 10' Villiami Fumera placca fallosamente un avversario e l'arbitro non può far altro che estrarre per la seconda volta il cartellino giallo ed espellere definitivamente per doppia ammonizione il giocatore spezzino.

Gli aquilotti sono costretti così a giocare gli ultimi trenta minuti in inferiorità numerica ma la reazione dell'orgogliosa squadra spezzina lascerà il segno. Il “pallino del gioco” passa stabilmente in mano ai gialloneri che in ben due occasioni vanno vicinissimi alla segnatura. La prima volta sono bravi gli ospiti a contenere una maul avanzante spezzina che “crolla” dentro l'area di meta senza che il pallone venga schiacciato a terra, la seconda volta con Paolo Vergassola che batte velocemente una punizione e irrompe in meta vanamente placcato da un avversario. La segnatura, all'apparenza regolarissima, non viene però convalidata dal direttore di gara che trovandosi vicinissimo all'azione e quindi in posizione privilegiata, giudica l'ovale “tenuto alto”. Prima della fine del tempo tuttavia gli ospiti devono “capitolare”. Gli aquilotti segnano ben tre mete in rapida successione, con Paolo Vergassola, Edoardo Cartoni e Filippo Gelati. La gara si conclude con la netta vittoria della Dr Ferroviaria per 22 a 14.

Nel corso della gara i tecnici Cartoni e Paradiso hanno utilizzato tutti i giocatori a disposizione in panchina.

Formazione Dr Ferroviaria Italia Spezia: Battezzati (Cap.), Gasparroni, Prota, Sturlese, Fabbri, Brancaleone, Paradiso, Vergassola, Tabi, Gabrielli (V. Cap.), Cartoni, Gelati, Fumera, Quadrelli, Hall, Danè, Melani, Mele, Brozzo, Tendola. Allenatori: Gianluca Cartoni e Fabio Paradiso



Nel prologo di sabato 26 giugno è scesa in campo anche l'Under 16 allenata da Enrico Batolla e Paolo Vergassola, ultima gara della giovanile spezzina prima della pausa estiva. Il match con l'Amatori Genova si è concluso con la vittoria per 48 – 0 degli ospiti che si sono rivelati nettamente più forti degli spezzini che, comunque, in alcuni tratti della gara sono riusciti a mettere in mostra una buona organizzazione di gioco ed alcune eccellenti individualità. Ha diretto l'incontro l'arbitro spezzino Daniele Biagioni

Formazione Under 16: Traboco, Bocchia, Moroni, Farina, Becchetti, Mordacci, Rouby, Piscopo, Bellè, Prosperi, Vignali, Macchio, Rolla, Pardi I, Pardi II, Gualpa. Allenatori: Enrico Batolla e Paolo Vergassola.