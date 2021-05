Rugby Spezia, Fabio Paradiso nel comitato regionale

La Spezia - Fabio Paradiso, milanese d'orogine ma ligure d'adozione visto che da più di trent’anni vive e lavora a Monterosso, ha iniziato a giocare a rugby giovanissimo nella Concordia Milano, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili fino ad esordire nel 1980 all'età di 18 anni in prima squadra con i colori del Cus Milano in un match di coppa Italia disputatosi al “Carlini” di Genova con il Vagabond Cus Genova. Dal 1984 al 1989 si trasferisce per lavoro a Monterosso. Rientrato a Milano nel 1990 disputa il suo ultimo campionato (serie B) con la sua vecchia società del Cus Milano. Rientrato a Monterosso nel 1991 vi si stabilisce definitivamente. Nel 2012 consegue il patentino da allenatore presso il Centro CONI di Tirrenia. Dal 2010 collabora con il Rugby Club Spezia per il quale ha allenato sia le squadre del settore giovanile under 14 e under 16 che la prima squadra. Con la sua elezione nel Consiglio Regionale Ligure della Fir, la cui presidenza è affidata ad Enrico Mantovani, il movimento rugbystico spezzino, in forte espansione, può finalmente vedere rappresentato il proprio territorio. Gli altri consiglieri eletti al termine della assemblea elettiva regionale del 26 aprile 2021 svoltasi presso la sede del CONI di Genova sono Roberto Lucchina (Pro Recco), Sergio Migliorini (Cus Genova), Paolo Barabino (Amatori Genova).



Così commenta il presidente del Club aquilotto Giuseppe Sturlese: “con forza abbiamo sostenuto la sua candidatura, l'elezione di Fabio Paradiso nel consiglio Regionale Ligure è un evento di grande importanza, dopo tanti anni il nostro territorio torna ad essere rappresentato a livello regionale. Il nostro Club è da tempo una solida realtà in costante crescita che merita la massima attenzione e considerazione. Nonostante questo periodo così travagliato a causa della pandemia siamo riusciti a “tenere botta” a non interrompere l'attività, addirittura aumentando il numero dei tesserati in alcune categorie come la under 6 e la under 8 e, soprattutto, siamo riusciti a costituire per la prima volta una squadra senior femminile la cui guida tecnica è stata affidata a Mariano Vergassola. Quando si potrà nuovamente scendere in campo il nostro Club sarà presente con tutte le categorie, dalla under 6 alle seniores femminile e maschile, per questo motivo ritengo sia assolutamente necessario che il nostro Club abbia una “sua casa”. Credo infatti che i tempi siano maturi per la realizzazione di un centro sportivo dedicato alla disciplina del rugby per questo abbiamo recentemente presentato un nostro progetto alla amministrazione comunale dalla quale ci aspettiamo la massima attenzione e collaborazione. A tal proposito consideriamo di grande auspicio la recente elezione alla carica di Presidente Regionale di Enrico Mantovani, imprenditore e grandissimo uomo di sport che certamente vorrà sostenerci ed aiutarci a raggiungere questo importante obiettivo”.