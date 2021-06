Round zero Gym impegnata a Lucca con cinque pugili

La Spezia - La palestra spezzina Round zero Gym e la Pugilistica lucchese organizzano una manifestazione interregionale il giorno 12 giugno dalle 17 presso lo stadio di Massa macinaia (Lucca). La palestra Round Zero Gym schiererà ben cinque pugili: Leonordo Riccardi, Andrea Giorgi, Paolo Simoncini, Luca Prato e Giacomo Corvi. Per la pugilistica Lucchese combatteranno Filippo Rimati, Salvatore La Banca, Alessandro Gatti e Lorenzo Frugoli. Il pubblico si potrà prenotare rispettando le normative vigenti, con possibilità di usufruire di tavoli adibiti per aperitivo e cena con obbligo di prenotazione, per info e prenotazioni contattare via whatsapp il numero 3287327116. Nonostante il periodo difficile la Round Zero Gym del maestro Luca Riccardi ha continuato incessantemente la preparazione dei propri atleti che hanno avuto una perseveranza esemplare