Round Zero Gym, arrivano i complimenti dell'assessore Brogi per la vittoria a Lucca

La Spezia - La Round Zero Gym ASD, palestra spezzina diretta dal maestro Luca Riccardi, si è guadagnata un doppio primo posto al torneo del centenario della pugilistica Lucchese. I protagonisti della vittoria sono Luca Prato (nei 75 kg) e Giacomo Corvi (nei 69 kg), il torneo si è svolto nelle giornate di sabato 17 aprile e domenica 18 aprile. “I miei più vivi complimenti a Luca e Giacomo per il risultato ottenuto al torneo del centenario della pugilistica Lucchese e al Maestro Luca Ricciardi. Ha dichiarato l'assessore allo sport Lorenzo Brogi. Oltre al prestigioso traguardo sportivo i due atleti hanno dato lustro anche alla nostra città che tanto ha investito nello sport in questi anni. Abbiamo cercato di porre attenzione a tutte le pratiche sportive aiutando le società, soprattutto in questo difficile peridio, e mettendo tutto l’impegno e le risorse disponibili per dare modo agli atleti di potersi allenare nel migliore dei modi. Ancora tanto c’è da fare ma la nostra attenzione e il nostro impegno sono sempre alti.”