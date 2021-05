Ronaldo firma la rimonta della Juventus a Udine

La Spezia - Importante vittoria in chiave Champios per la Juventus di Andrea Pirlo che nella partita delle 18 si è imposta per 2-1 in rimonta in casa dell'Udinese. I friulani - con l'ex aquilotto Scuffet titolare fra i pali - hanno sbloccato il match in avvio con Molina ma nel finale gli ospiti hanno raddrizzato la partita con una doppietta di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha pareggiato su rigore all'83' e ha raddoppiato a un minuto dal novantesimo.

Con i tre puntid della Dacia Arena la Juve ripende il Napoli a 67 punti mentre i friulani restno a 40.