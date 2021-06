Roberto Venturato è l'outsider

La Spezia - C'è anche lui, l'avversario di tante battaglie in serie B, tra i papabili per l'eventuale sostituzione di Vincenzo Italiano. Con il tecnico siciliano sempre più vicino alla Fiorentina, il casting per la sostituzione in seno allo Spezia è di fatto già iniziato. Ai nomi di Maran, Liverani e Corini - per caratteristiche i più vicini al calcio ricercato dai Platek - si aggiunge nelle ultime ore anche quello di Roberto Venturato.

Monumento del Cittadella che ha sfiorato la serie A a ripetizione in queste stagioni, capace di consegnare un carattere offensivo al proprio calcio pur cambiando tanti elementi ogni anno, il 58enne non ha ancora sciolto le proprie riserve sul proseguimento dell'avventura in Veneto. Ha voglia di misurarsi con piazze più grandi, magari di provare il grande salto. Sa come far rendere una squadra giovane e ha un sicuro vantaggio sui concorrenti: parla un perfetto inglese di cui è madrelingua, essendo nato in Australia da genitori italiani.