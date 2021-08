Robert Platek ha incontrato lo Spezia a Follo

in vista dell'esordio in campionato

La Spezia - Sorrisi, strette di mano e tanto ottimismo oggi a Follo dove il proprietario dello Spezia Robert Platek e la moglie Laurie hanno fatto visita alla squadra a pochi giorni dall'esordio in campionato a Cagliari. Dopo l'incontro istituzionale di ieri in Comune, stamani per il patron è stata la volta di quello sportivo con la squadra. Accompagnato dall'allenatore Thiago Motta Platek ha così incontrato i giocatori, fra i quali Gyasi e Nikolau – protagonista vittoriosa trasferta di Coppa Italia con il Pordenone – immortalati anche sui profili social del club che oggi ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane e promettentissimo iracheno Sher.