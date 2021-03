Riparte la corsa: il Genoa per la tranquillità, il Parma per sperare

La Spezia - Giornata compressa quella che riannoda il filo della serie A dopo il periodo di impegni internazionali. Giornata non banale per la corsa salvezza. Ci eravamo lasciato con il doppio colpo di Spezia e Benevento che avevano staccato le inseguitrici, ci si ritrova con una giornata che è favorevole ai sanniti. La squadra di Pippo Inzaghi ospita il Parma, che deve muovere la classifica per continuare a sperare in una rimonta. Tanto più che due sue "vicine" - Torino e Cagliari, hanno impegni complicati.

I calabresi giocano a Napoli con gli azzurri lanciati nella rincorsa Champions (il 7 aprile si recupera la partita contro la Juventus). I granata hanno il derby proprio contro la Vecchia Signora alle 18 per rilanciarsi. Più abbordabile il calendario del Cagliari, che ospita un Verona che galleggia in una posizione di sicurezza ma è troppo staccato dall'Europa per ambire a qualcosa di più.

Molto interessante anche Genoa-Fiorentina, con il grifone che ha una sorta di match point salvezza. Con una vittoria salirebbe a 34 punti, volando a +5 sulla Viola e in pratica imboccando la strada in discesa verso la conferma in categoria. Di contro i toscani, con Iachini tornato in panchina, devono lasciarsi alle spalle lo scossone di Prandelli. Impegno proibitivo sulla carta per lo Spezia sul campo della Lazio.