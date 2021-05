La Spezia - Vigilia di Sampdoria - Spezia, con le Aquile che continuano a lavorare sul terreno di gioco del 'Comunale' di Follo e una città sportiva in apnea. Ieri la rosa è stata sottoposta ad una seduta prettamente tattica, con i ragazzi di mister Italiano impegnati in situazioni offensive e partitella finale a campo ridotto. Lavoro differenziato per Chabot. Stamattina la rifinitura a Follo, a seguire la partenza per Genova.